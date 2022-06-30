الإعلام الحكومي يراجع وسيلة إعلامية لنشرها فيديوهات مخالفة للقواعد المهنية

قال المكتب الإعلامي الحكومي، إنه في إطار متابعاته الرسمية، قام بمراجعة مهنية لإحدى وسائل الإعلام نشرت فيديوهات عن سير امتحانات الثانوية العامة، خالفت بها القواعد المهنية والمسؤولية المجتمعية، التي تلزمها بالتدقيق فيما تنشره وضمان عدم إضراره بالمصلحة العامة.

ووجه المكتب بحذف هذه الفيديوهات من منصات هذه الوسيلة الإعلامية، لما لها من أثر سلبي على نفوس الطلبة وذويهم من جهة ومن جهة أخرى الإساءة لصورة العملية التعليمية.

وأهاب المكتب بجميع وسائل الإعلام والنشطاء والمؤثرين عبر منصات التواصل الاجتماعي، بالالتزام بمبدأ المسؤولية الاجتماعية عند نشر المحتوى الإعلامي وتداول الأخبار، بما يتناسب مع القواعد المهنية وأخلاقيات المهنة، ولا يمس بأعراف وتقاليد مجتمعنا.

وأكد بأنه لم ولن يتوانى عن القيام بدوره في تنظيم واقع العمل الإعلامي وفق القوانين، ولن يتخلى عن واجبه برصد أي تجاوز مهني أو قانوني، عبر مراجعة أي وسيلة إعلامية تتجاوز أصول العمل الصحفي المهني الملتزم، وتضر بالمصلحة المجتمعية العامة.

المصدر / فلسطين أون لاين