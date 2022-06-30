"الحكم المحلي" ينفذ زيارة ميدانية للمحاكم الشرعية في محافظة الشمال

نفذت دائرة شئون المخاتير زيارة ميدانية للمحاكم الشرعية في محافظة الشمال حيث تم زيارة محكمة جباليا ومحكمة الشمال الواقعة في مدينة الشيخ زايد.

وكان في استقبالهم المدير العام جمال صلاح العلي أبو صلاح حيث تم التأكيد على ضرورة الاستعلام عن صلاحية المختار المعتمد لدى وزارة الحكم المحلي عن طريق البرنامج المحوسب والمشترك بين جميع المحاكم الشرعية ووزارة الحكم المحلي.

كما وحضر لقاء محكمة الشمال الشيخ زايد نائب المدير يحيى جمعة، والشيخ علي بنهان أبو المنذر وتم مناقشة عدة قضايا هامة أبرزها صلاحية أختام المخاتير وتفعيل مراقبة توقيعات المخاتير بما يحقق سير العمل بشكل آمن دون حدوث اي خلل في معاملات المواطنين.

وفي نهاية اللقاء أكد مسئول ملف المخاتير عفيف عروق ضرورة القبض بيد من حديد على مراقبة الأختام وصلاحيات وشرعية اختام المخاتير.

المصدر / فلسطين أون لاين