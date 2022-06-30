فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

صورة تخطف قلوب الجزائريين.. خلع قميصه ليحمي شقيقه من الشمس

غوغل: اتهامات أوروبية لموقع البحث الشهير بإتاحة الفرصة لمراقبة المستخدمين

حيلة بسيطة تمكنك من رؤية الرسائل المحذوفة على واتساب

الناتو: تحذير تركي بشأن انضمام السويد وفنلندا للحلف

فيروس زيكا وحمى الضنك: هل نصبح أكثر جاذبية للبعوض بعد الإصابة؟

"سناب شات" تطلق نسخة مدفوعة من تطبيقها

صلاح يستعرض عضلاته مجدداً بصورة.. مستلقيا على السرير

ناسا ستكشف عن "أبعد صورة" التقطها تلسكوب "جيمس ويب"

اعرف شخصيتك من شكل أصابع يديك!

النوم على ضوء التلفزيون يهدد حياتك.. دراسة تحذر

فرص إعلان داخلي فرص إعلان داخلي

"الحكم المحلي" ينفذ زيارة ميدانية للمحاكم الشرعية في محافظة الشمال

30 يونيو 2022 . الساعة 16:17 بتوقيت القدس
...

نفذت دائرة شئون المخاتير زيارة ميدانية للمحاكم الشرعية في محافظة الشمال حيث تم زيارة محكمة جباليا ومحكمة الشمال الواقعة في مدينة الشيخ زايد.

وكان في استقبالهم المدير العام جمال صلاح العلي أبو صلاح حيث تم التأكيد على ضرورة الاستعلام عن صلاحية المختار المعتمد لدى وزارة الحكم المحلي عن طريق البرنامج المحوسب والمشترك بين جميع المحاكم الشرعية ووزارة الحكم المحلي.

كما وحضر لقاء محكمة الشمال الشيخ زايد نائب المدير يحيى جمعة، والشيخ علي بنهان أبو المنذر وتم مناقشة عدة قضايا هامة أبرزها صلاحية أختام المخاتير وتفعيل مراقبة توقيعات المخاتير بما يحقق سير العمل بشكل آمن دون حدوث اي خلل في معاملات المواطنين.

وفي نهاية اللقاء أكد مسئول ملف المخاتير عفيف عروق ضرورة القبض بيد من حديد على مراقبة الأختام وصلاحيات وشرعية اختام المخاتير.

المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة #الحكم المحلي #زيارة ميدانية #محافظة الشمال

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة