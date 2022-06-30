فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

صورة تخطف قلوب الجزائريين.. خلع قميصه ليحمي شقيقه من الشمس

غوغل: اتهامات أوروبية لموقع البحث الشهير بإتاحة الفرصة لمراقبة المستخدمين

حيلة بسيطة تمكنك من رؤية الرسائل المحذوفة على واتساب

الناتو: تحذير تركي بشأن انضمام السويد وفنلندا للحلف

فيروس زيكا وحمى الضنك: هل نصبح أكثر جاذبية للبعوض بعد الإصابة؟

"سناب شات" تطلق نسخة مدفوعة من تطبيقها

صلاح يستعرض عضلاته مجدداً بصورة.. مستلقيا على السرير

ناسا ستكشف عن "أبعد صورة" التقطها تلسكوب "جيمس ويب"

اعرف شخصيتك من شكل أصابع يديك!

النوم على ضوء التلفزيون يهدد حياتك.. دراسة تحذر

فرص إعلان داخلي فرص إعلان داخلي

مطلوب مهندس معماري للعمل في شركة هندسية بمدينة غزة

30 يونيو 2022 . الساعة 15:18 بتوقيت القدس
...
وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters | وظائف فلسطين

مطلوب مهندس معماري  للعمل لدى شركة Space Studio Design  ، ويشترط:

. أن يكون لديه شهادة  بكالوريوس معماري أو بكالوريوس تصميم داخلي . 
. أن يكون لدى المتقدم خبرة في مجال العمل .
. ان يجيد استخدام برامج التصميم و الاظهار المعماري ثنائي و ثلاثي الأبعاد .
. قدرة على الاتصال الفعال والعمل بروح الفريق .
. القدرة على تحمل ضغوط العمل .
. تحمل المسؤولية وحسن التصرف في المواقف الطارئة.
. الرغبة في التعلم وتطوير الذات.

** مهام و مسؤوليات المهندس المعماري : 

. التحقق من سلامة و كفاءة العمل على المشاريع المعمارية .
. مساعدة فريق العمل في تحقيق الأهداف  الرئيسية من المشروع القائم .
. انهاء المشاريع و انجازها على أكمل وجه بما يتناسب مع مع وقتها تكلفتها و موعد تسليمها النهائي . 

طريقة التسجيل 


لمن يرغب بالتسجيل للوظيفة من خلال تعبئة طلب عبر الرابط التالي |

https://forms.gle/313xAnQSoW5K7GvD9
العنوان | مدينة غزة -  السرايا -  مفترق ابو خضرة -  عمارة موسى ابو شعبان

.

#وظائف غزة #وظائف فلسطين #وظيفة شاغرة #وظيفة فلسطين

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة