مطلوب مهندس معماري للعمل في شركة هندسية بمدينة غزة

مطلوب مهندس معماري للعمل لدى شركة Space Studio Design ، ويشترط:

. أن يكون لديه شهادة بكالوريوس معماري أو بكالوريوس تصميم داخلي .

. أن يكون لدى المتقدم خبرة في مجال العمل .

. ان يجيد استخدام برامج التصميم و الاظهار المعماري ثنائي و ثلاثي الأبعاد .

. قدرة على الاتصال الفعال والعمل بروح الفريق .

. القدرة على تحمل ضغوط العمل .

. تحمل المسؤولية وحسن التصرف في المواقف الطارئة.

. الرغبة في التعلم وتطوير الذات.

** مهام و مسؤوليات المهندس المعماري :

. التحقق من سلامة و كفاءة العمل على المشاريع المعمارية .

. مساعدة فريق العمل في تحقيق الأهداف الرئيسية من المشروع القائم .

. انهاء المشاريع و انجازها على أكمل وجه بما يتناسب مع مع وقتها تكلفتها و موعد تسليمها النهائي .

طريقة التسجيل



لمن يرغب بالتسجيل للوظيفة من خلال تعبئة طلب عبر الرابط التالي |

https://forms.gle/313xAnQSoW5K7GvD9

العنوان | مدينة غزة - السرايا - مفترق ابو خضرة - عمارة موسى ابو شعبان

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