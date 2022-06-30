مطلوب مهندس معماري للعمل في شركة هندسية بمدينة غزة

مطلوب مهندس معماري للعمل لدى شركة Space Studio Design ، ويشترط:
. أن يكون لديه شهادة بكالوريوس معماري أو بكالوريوس تصميم داخلي .
. أن يكون لدى المتقدم خبرة في مجال العمل .
. ان يجيد استخدام برامج التصميم و الاظهار المعماري ثنائي و ثلاثي الأبعاد .
. قدرة على الاتصال الفعال والعمل بروح الفريق .
. القدرة على تحمل ضغوط العمل .
. تحمل المسؤولية وحسن التصرف في المواقف الطارئة.
. الرغبة في التعلم وتطوير الذات.
** مهام و مسؤوليات المهندس المعماري :
. التحقق من سلامة و كفاءة العمل على المشاريع المعمارية .
. مساعدة فريق العمل في تحقيق الأهداف الرئيسية من المشروع القائم .
. انهاء المشاريع و انجازها على أكمل وجه بما يتناسب مع مع وقتها تكلفتها و موعد تسليمها النهائي .
طريقة التسجيل
لمن يرغب بالتسجيل للوظيفة من خلال تعبئة طلب عبر الرابط التالي |
https://forms.gle/313xAnQSoW5K7GvD9
العنوان | مدينة غزة - السرايا - مفترق ابو خضرة - عمارة موسى ابو شعبان
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