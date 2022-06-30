في جريمة مروعة.. مقتل 3 شبان بينهم شقيقان بالرصاص في الخليل

قتل ثلاثة شبان وأصيب آخرون بجريمة إطلاق نار جنوب مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية.

وذكرت مصادر محلية أن الجريمة ارتُكبت في بلدة السموع حيث كان الضحايا داخل مركبة خاصة.

وأضافت المصادر أن جريمة القتل على خلفية ثأر عائلي، وذكرت أن القتلى من عائلة واحدة وهم من مدينة يطا.

وذكرت مصادر محلية بأن القتلى الثلاثة هم: الشقيقان إسحق محمد موسى بحيص، وصدام محمد موسى بحيص، وأحمد حسين إسحق بحيص فيما أصيب شقيقه محمد حسين إسحق بحيص بجراح وحالته خطرة جداً.

ووفق المتحدث الرسمي باسم مستشفى الميزان التخصصي في الخليل الدكتور شريف الطردي، بأن ثلاثة مصابين بالرصاص قد وصلوا إلى طوارئ المستشفى.

وأضاف أن حالة المصاب محمد حسين بحيص خطيرة جداً حيث أصيب في الرأس والعين، وإصابة محمود حسين بحيص متوسطة حيث أصيب في الفخذ واليد والمصاب الثالث حسن أحمد بحيص إصابة في اليد وحالته متوسطة.

ووفق متابعة "فلسطين أون لاين"، اندلعت اشتباكات عنيفة في مدينة يطا بعد جريمة القتل.

يتبع..

المصدر / فلسطين أون لاين