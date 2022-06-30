موعد كأس السوبر المصري وتفاصيل المكان والزمان والأندية المتأهلة

أعلن اتحاد الكرة المصري موعد كأس السوبر المصري، إلى جانب المكان الذي سيقام فيه.

وترتقب الجماهير المصرية والعربية حدث كأس السوبر، باعتباره حدثا كرويا سنويا يجمع الأندية المتألقة.

ووفق اتحاد الكرة المصري ستقام مباراة الكأس السوبر المصرية في 21 من أكتوبر.

وحدد الاتحاد العاصمة الإماراتية أبو ظبي لإقامة مباراة كأس السوبر المصري.

وهذه المباراة تندرج ضمن بروتكول التعاون مع مجلس أبو ظبي الرياضي لإقامة مباراتي الكأس السوبر المصرية للموسم الماضي 2020-2021 والحالي 2021-2022 في دولة الإمارات.

حامل لقب الدوري المصري في الموسم الماضي، والصاعد لنهائي كأس مصر نسخة 2020-2021 أيضا، نادي الزمالك، ينتظر الفائز من مباراة الأهلي مع بتروجيت في نصف نهائي المسابقة، لمواجهته في النهائي.

المصدر / وكالات