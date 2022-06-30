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تحت عنوان "سيّجناك قلوبنا"

دعوات شبابية للحشد والرباط بالمسجد الأقصى غدًا الجمعة

30 يونيو 2022 . الساعة 14:32 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

انطلقت دعوات شبابية ومقدسية، اليوم الخميس، إلى الحشد والرباط غدا الجمعة في المسجد الأقصى المبارك تحت عنوان "سيجناك قلوبنا".

وأكدت الدعوات على ضرورة المشاركة الواسعة في أداء صلاة الفجر والجمعة في المسجد الأقصى، وحثّت أهالي القدس والضفة الغربية والداخل المحتل على شد الرحال إلى الأقصى وتكثيف التواجد فيه. 

كما تتواصل الدعوات المقدسية والفلسطينية، للاعتكاف في المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة، اليوم الخميس، مع بدء العشر الأوائل من ذي الحجة، تصديا لمخططات التهويد الاستيطانية، التي يحاول الاحتلال فرضها على المقدسات الإسلامية.

وشددت الدعوات على أهمية تلبية نداء القدس والأقصى، والبدء في الاعتكاف بالمسجد بداية من اليوم الخميس، وحتى عيد الأضحى المبارك. ووفق الدعوات، فإن الاعتكاف لم يعد يرتبط بشهر رمضان، في ظل ما يتعرض له المسجد الأقصى من انتهاكات وتدنيس من جنود الاحتلال والمستوطنين.

وتواصل قوات الاحتلال مخططات تهويدها للمسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس المحتلة، بالحفريات وسياسة الإبعاد، والتمدد الاستيطاني، وسرقة الأراضي.

المصدر / فلسطين أون لاين
#المسجد الأقصى #الرباط #الاعتكاف #دعوات شبابية

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