"الجهاد": اعتقالات الاحتلال سترتد بانتفاضة مستعرة ومقاومة مشتعلة

أكدت حركة "الجهاد الإسلامي"، اليوم الخميس، أن الهجمة المسعورة التي تشنها قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين، وكان اَخرها اعتقال القيادي طارق قعدان، لن توقف مسيرة ومقاومة الشعب الفلسطيني.



وشددت خلال تصريح للناطق باسمها في الضفة، طارق عز الدين، على أن "اعتقال الاحتلال لقعدان لن ينال من إرادته وعزيمته؛ ولطالما شهدت له السجون والمعتقلات بصبره وصموده وشجاعته".



وحمّل عز الدين حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مواصلة سياسة الاعتقالات بحق أبناء الشعب الفلسطيني؛ وقال: إنها "سوف ترتد على الاحتلال بانتفاضة مستعرة ومقاومة مشتعلة ضد الجنود وقطعان المستوطنين".



وأكد أن "محاولات الاحتلال المتواصلة بالقتل والاعتقال وانتهاك المقدسات وهدم البيوت، لن تنال من مسيرة الشعب الفلسطيني، واَماله وتطلعاته بالكرامة والحرية".



ودعا الجماهير الفلسطينية إلى "مواصلة طريق الاشتباك والمواجهة، وبمختلف الوسائل المتاحة؛ لوقف جرائم الاحتلال وإنهاء عدوانه المتصاعد".



وأعادت قوات الاحتلال، فجر اليوم الخميس، اعتقال القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي"، طارق قعدان، من منزله في بلدة عرابة، جنوبي مدينة جنين، شمال الضفة؛ وهو أسير محرر أمضى 11 عامًا ونصف في السجون الإسرائيلية، تخللها خوضه إضرابًا مفتوحًا عن الطعام ضد اعتقاله إداريًا، وقد استمر 85 يومًا؛ وهو شقيق الأسيرة منى قعدان.

المصدر / فلسطين أون لاين