"العمل الحكومي" تُدين الاعتداء على طواقم "الإندونيسي"

أدانت لجنة متابعة العمل الحكومي، ما جرى أمس من اعتداء أحد المواطنين، على الطواقم العاملة بالمستشفى الإندونيسي، وإطلاق الرصاص في حرم المستشفى؛ مما هدّد حياة الطواقم الطبية والمرضى والزائرين.

وأكدت اللجنة، في بيان صحفي، اليوم الخميس، أنها تابعت الحدث -منذ لحظاته الأولى- كما تواجد وكيل وزارة الصحة ميدانيًّا بالمستشفى إثر وقوع الحادث مباشرة، مشيرة إلى تواصل رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي مع إدارة المستشفى، وتطويق الحدث بشكل سريع والتعامل معه من قِبل أجهزة وزارة الداخلية.

وقالت: "ننظر لهذا الاعتداء على المستشفى وطواقمها بوصفه حدث مجرّم قانونًا وتجاوز لأعرافنا وتقاليدنا المجتمعية وإساءة للواجب الإنساني الكبير الذي تقوم به الطواقم الطبية، وهو اعتداء على المجتمع ككل"، ملفتة إلى أنّ "المستشفى مرفق عام ومؤسسة خدماتية تقدم الخدمات الطبية للمواطنين، وسنتعامل مع الحدث على هذا الأساس".

وبيّنت أنّ "جهات الاختصاص تقوم بدورها في التحقيق بهذا الحدث، وقد تم توقيف كل من قام بالاعتداء ومصادرة قطعة السلاح المستخدمة، وسيتم متابعة الإجراءات القانونية مع الموقوفين وِفق الأصول".

وذكرت أنه "صدرت توجيهات مباشرة لوزارة الداخلية بتشديد حراسة المستشفيات، والتعامل بحزم مع أيّ تصرف غير مسئول يُعرّض المرافق الصحية للتلف والتكسير أو الاعتداء على الطواقم الطبية".

المصدر / فلسطين أون لاين