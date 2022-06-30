زيلينسكي: 144 أسيرًا أوكرانيًّا عادوا إلى منازلهم

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: إنّ "144 من الجنود الأسرى لدى القوات الروسية عادوا إلى ديارهم".

وأفاد زيلينسكي في منشور على تيليغرام مساء أمس، أنّ 59 منهم من الحرس الوطني الأوكراني، و30 من القوات البحرية، و28 من قوات الجيش، و17 من حرس الحدود، بالإضافة إلى 9 جنود من الدفاع الإقليمي ورجل من الشرطة.

وأضاف: "أُعرب عن امتناني لمخابرات وزارة الدفاع الأوكرانية ولكلّ من عمل لتحقيق هذه النتيجة".

وحسب المنشور، من بين العائدين 95 جنديًّا كانوا في الملاجئ القريبة من مصنع "آزوفستال" للصلب بمدينة ماريوبول، كما أنّ أكبرهم سنًّا يبلغ 65 عامًا، وأصغرهم 19 عامًا.

وأضاف الرئيس: "سنبذل قصارى جهدنا لإعادة كلّ رجل وامرأة أوكراني إلى منزله".

وتجري كييف وموسكو تبادلًا للجنود القتلى والأسرى من الطرفين، في إطار الاتفاق الذي أنهى شهرين من الحصار الروسي على مدينة ماريوبول.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا هجومًا على أوكرانيا تبعه رفض دولي وعقوبات على موسكو التي تشترط تخلّي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعدّه الأخيرة تدخُّلًا في سيادتها

المصدر / فلسطين أون لاين