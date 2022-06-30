برلمان الاحتلال يقرر إجراء انتخابات عامة مطلع تشرين الثاني القادم

صوّت نواب برلمان الاحتلال الإسرائيلي (الكنيست)، اليوم الخميس، لصالح إجراء انتخابات عامة جديدة في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر القادم.



وأفاد موقع (مفزاك لايف) العبري، بأن (الكنيست) رفض بكامل هيئته الاقتراحات التي قدمتها أحزاب المعارضة الإسرائيلية، بشأن إجراء الانتخابات في 25 تشرين الأول/أكتوبر القادم.



وأضاف أن "هذا يعني توجه الدولة العبرية إلى صناديق الاقتراع للمرة الخامسة في غضون ثلاث سنوات ونصف، بعد فشل محاولة المعارضة تجديد الانتخابات بنتيجة 47 مؤيدا لاقتراح المعارضة، مقابل 57 معارضا للاقتراح".



وأشار الموقع إلى أن "رئيس المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وجه في خطاب انتقادات لاذعة للائتلاف".



وقال نتنياهو: إن "شعور الشارع الإسرائيلي العام أن البلاد تسقط من أيدينا، وفي الوقت الذي يحدث كل هذا؛ يحاول كبار المسؤولين الحكوميين تزيين الأمور كلها بالورق الملون، ويلجؤون إلى التفاخر والدعاية الذاتية الكاذبة، والهادفة إلى التستر على حكومة بلا رؤية".



يشار إلى أن الائتلاف الذي شكله رئيس حزب يمينا، نفتالي بينيت، في حزيران/يونيو 2021، من أحزاب متباينة أيدلوجيا من اليمين والوسط، بالإضافة إلى حزب عربي في خطوة غير مسبوقة، أنهى فترة طويلة من الجمود السياسي في الدولة العبرية، وحقبة نتنياهو الذي شغل منصب رئيس الوزراء طيلة 12 عاما.



ولكن التحالف فقد أغلبيته بعد عام واحد، وأعلن بينيت الأسبوع الماضي عزمه على حل البرلمان للدعوة إلى انتخابات جديدة.

المصدر / فلسطين أون لاين