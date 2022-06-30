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"حماس" تبارك العملية البطولية في نابلس وتؤكد أنّ انتفاضة "شعبنا" مستمرة

30 يونيو 2022 . الساعة 10:38 بتوقيت القدس
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عملية نابلس

باركت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عملية إطلاق النار البطولية، خلال اقتحام المستوطنين قبر يوسف في نابلس بالضقة الغربية، والتي أسفرت عن إصابة مستوطنين وقائد جيش الاحتلال في شمال الضفة.

وقالت حركة "حماس" في بيان صحفي، اليوم الخميس: إنّ "رصاص المقاومة الذي يعلو في الضفة اليوم، يؤكد أنّ انتفاضة شعبنا، الذي ضحّى طويلًا في سبيل حريته وكرامته، مستمرّة حتى دحر الاحتلال عن أرضنا ومقدساتنا".

وشدّت الحركة على أيادي المجاهدين المنتفضين في جنين ونابلس وربوع ضفتنا الأبية، مضيفةً أنّ "على الاحتلال انتظار رصاص المقاومة في كلّ مكان".

المصدر / فلسطين أون لاين
#جنين #قبر يوسف #عملية نابلس #المقاومة في نابلس

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