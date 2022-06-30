مطلوب محاسب للعمل في جمعية للثقافة والفنون

إعلان توظيف صادر عن جمعية بسمة للثقافة والفنون تعلن فيه عن حاجتها لتوظيف محاسب Accountant

متطلبات الوظيفة

1- بكالوريوس محاسبة - لغة انجليزية.

2- مهارات اتصال قوية بطلاقة في اللغة الإنجليزية (كتابة وتحدثاً).

3- خبرة لا تقل عن سنتين مع المؤسسات غير الحكومية

4- خبرة في استخدام الأنظمة المحاسبية المختلفة المحوسبة

5- خبرة في مهارات الحاسب الآلي واستخدام حزم البرمجيات المكتبية (MS Project ، Excel ، Access ، Word ... إلخ).

6- نشجع النساء والأشخاص ذوي الإعاقة

7- القدرة على العمل تحت الضغط وضمن فريق

طريقة التسجيل

- يجب على المرشحين المهتمين تقديم خطاب الطلب والسيرة الذاتية باللغة الإنجليزية، مع تفاصيل مرجعية إلى البريد الالكتروني التالي:

[email protected]

- الموعد النهائي للتسجيل 6/7/2022