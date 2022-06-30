برلمان الاحتلال يصوت على حل نفسه اليوم

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، بأن برلمان الاحتلال الإسرائيلي "الكنيست" يعقد منذ الصباح الباكر جلسة تعد الأخيرة للتصويت على حل نفسه، بعد أن أخفق الائتلاف الحاكم والمعارضة، مساء أمس الأربعاء، بالتوصل إلى تفاهمات بشأن حله.



وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية: إن "الكنيست بدأ في السابعة والنصف من صباح اليوم النقاش حول مشروع قانون حل الكنيست، وتحديد موعد للانتخابات القادمة، حيث من المتوقع أن يصوت أعضاء الكنيست على المشروع بالقراءتين الثانية والثالثة".



يشار إلى أن رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بينت، أعلن الليلة الماضية أنه لن يخوض الانتخابات القادمة.



وأفاد محللون إسرائيليون أنه "إذا ما تم حل الكنيست، فإن بينيت سيكون رئيس وزراء بالإنابة في حكومة تصريف الأعمال، التي سيرأسها رئيس حزب يش عتيد (هناك مستقبل) يائير لبيد، كما عهد لوزيرة الداخلية أيليت شاكيد بخلافته وترؤس حزب يمينا".



وأظهر استطلاع للرأي أجرته (القناة الإسرائيلية 12) بروز حزبين كبيرين في الانتخابات القادمة، هما (الليكود) برئاسة بينامين نتنياهو، وفي المركز الثاني حزب (يش عتيد).



وبين الاستطلاع حصول كتلة نتنياهو على 58 مقعدا، والائتلاف الحالي على 56 مقعدا، مشيراً إلى أنه في حال تحالفت شاكيد مع نتنياهو فسيكون الأخير قادرا على تشكيل حكومة بـ63 مقعدًا.

المصدر / فلسطين أون لاين