وظيفة شاغرة في جمعية إنقاذ المستقبل الشبابي

إعلان توظيف صادر عن جمعية إنقاذ المستقبل الشبابي SYFS تعلن فيه عن وظيفة مسؤول التوعية بالمخاطر Risk Education Officer.

المهام الأساسية:

- مساعدة منسق المشروع في تطوير مواد التوعية بالمخاطر وفقًا للوضع السائد للتوعية بالمخاطر وفقًا لتوجيهات دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام في فلسطين.

- دعم ضمان الجودة ومراقبة الجودة لجميع أنشطة التوعية بالمخاطر.

- الدعم في صياغة مواد الاتصال والمعلومات للدعوة وإبراز المشروع.

- دعم تخطيط بدء المشروع والأنشطة بالتنسيق مع منسق المشروع.

- المساعدة في تنفيذ أنشطة المشروع وفقًا للمعايير الدولية للأعمال المتعلقة بالألغام (IMAS) حسب طلب دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام في فلسطين.

- عقد جلسات توعية بالمخاطر للمستفيدين المستهدفين وعلى مستوى المجتمع وفق خطط عمل المشروع، وبما يتوافق مع القواعد واللوائح والإجراءات التنظيمية والتزامات المانحين.

- جمع وتقييم وتحليل التعليقات الخاصة بكل جلسة ونشاط للتوعية بالمخاطر من خلال قنوات الإبلاغ المناسبة.

- دعم تقييم جلسات وأنشطة التوعية بالمخاطر بالتعاون مع منسق المشروع وتقديم تقرير وفقًا لذلك، لضمان مساءلة المجتمع.

- المساعدة في إعداد الوثائق / المواد المطلوبة لتسهيل مراجعة المشروع.

- صياغة التقارير الداخلية عن أنشطة المشروع في الوقت المناسب والتحقق من الامتثال للمتطلبات وخطط العمل المعتمدة.

- المساهمة في تطوير أنشطة المشروع، وخطط العمل من خلال تحليل المجموعات، والإبلاغ عن التوعية بالمخاطر وغيرها من المعلومات المطلوبة ذات الصلة.

- المساعدة في ترجمة مواد ووثائق التوعية بالمخاطر من الإنجليزية إلى العربية والعكس.

المؤهلات والخبرة الأكاديمية والمهنية:

- درجة البكالوريوس.

- خبرة لا تقل عن سنتين (2) في العمل في الأنشطة التدريبية.

- أثبات الخبرة مع المنظمات المجتمعية.

- مهارات اتصال ممتازة.

- القدرة في حل المشكلات.

- خبرة في تقديم التدريب باللغتين العربية والإنجليزية.

طريقة التسجيل

- يجب على المرشحين المهتمين تقديم:

خطاب التحفيز (حوالي 200 كلمة) و أحدث سيرة ذاتية من خلال تعبئة طلب من خلال الضغط ( هنا )

- سيتم مراجعة الطلبات الكاملة فقط.

- الموعد النهائي لتقديم الطلبات 04/07/2022، في موعد أقصاه 12:00 صباحا.

- يتم تشجيع المرشحات بشدة على التقديم.

- سيتم الاتصال فقط قائمة المرشحين المختصرة.