وظيفة شاغرة في جمعية إنقاذ المستقبل الشبابي

إعلان توظيف صادر عن جمعية إنقاذ المستقبل الشبابي SYFS تعلن فيه عن وظيفة مسؤول التوعية بالمخاطر Risk Education Officer.
المهام الأساسية:
- مساعدة منسق المشروع في تطوير مواد التوعية بالمخاطر وفقًا للوضع السائد للتوعية بالمخاطر وفقًا لتوجيهات دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام في فلسطين.
- دعم ضمان الجودة ومراقبة الجودة لجميع أنشطة التوعية بالمخاطر.
- الدعم في صياغة مواد الاتصال والمعلومات للدعوة وإبراز المشروع.
- دعم تخطيط بدء المشروع والأنشطة بالتنسيق مع منسق المشروع.
- المساعدة في تنفيذ أنشطة المشروع وفقًا للمعايير الدولية للأعمال المتعلقة بالألغام (IMAS) حسب طلب دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام في فلسطين.
- عقد جلسات توعية بالمخاطر للمستفيدين المستهدفين وعلى مستوى المجتمع وفق خطط عمل المشروع، وبما يتوافق مع القواعد واللوائح والإجراءات التنظيمية والتزامات المانحين.
- جمع وتقييم وتحليل التعليقات الخاصة بكل جلسة ونشاط للتوعية بالمخاطر من خلال قنوات الإبلاغ المناسبة.
- دعم تقييم جلسات وأنشطة التوعية بالمخاطر بالتعاون مع منسق المشروع وتقديم تقرير وفقًا لذلك، لضمان مساءلة المجتمع.
- المساعدة في إعداد الوثائق / المواد المطلوبة لتسهيل مراجعة المشروع.
- صياغة التقارير الداخلية عن أنشطة المشروع في الوقت المناسب والتحقق من الامتثال للمتطلبات وخطط العمل المعتمدة.
- المساهمة في تطوير أنشطة المشروع، وخطط العمل من خلال تحليل المجموعات، والإبلاغ عن التوعية بالمخاطر وغيرها من المعلومات المطلوبة ذات الصلة.
- المساعدة في ترجمة مواد ووثائق التوعية بالمخاطر من الإنجليزية إلى العربية والعكس.
المؤهلات والخبرة الأكاديمية والمهنية:
- درجة البكالوريوس.
- خبرة لا تقل عن سنتين (2) في العمل في الأنشطة التدريبية.
- أثبات الخبرة مع المنظمات المجتمعية.
- مهارات اتصال ممتازة.
- القدرة في حل المشكلات.
- خبرة في تقديم التدريب باللغتين العربية والإنجليزية.
طريقة التسجيل
- يجب على المرشحين المهتمين تقديم:
خطاب التحفيز (حوالي 200 كلمة) و أحدث سيرة ذاتية من خلال تعبئة طلب من خلال الضغط ( هنا )
- سيتم مراجعة الطلبات الكاملة فقط.
- الموعد النهائي لتقديم الطلبات 04/07/2022، في موعد أقصاه 12:00 صباحا.
- يتم تشجيع المرشحات بشدة على التقديم.
- سيتم الاتصال فقط قائمة المرشحين المختصرة.