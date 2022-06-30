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وظائف شاغرة في كلية الدراسات المتوسطة في جامعة الأزهر

30 يونيو 2022 . الساعة 09:46 بتوقيت القدس
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إعلان توظيف صادر عن كلية الدراسات المتوسطة في جامعة الأزهر بمدينة غزة تعلن فيه عن  حاجة قسم الهندسة وتكنولوجيا المعلومات لمدرسين غير متفرغين في التخصصات التالية:-

-  البرمجيات وقواعد البيانات  - ماجستير

- الهيدروليك والنيوماتيك    -  ماجستير  , بكالوريوس

- التصميم والمونتاج     -     ماجستير   , بكالوريوس

شروط التسجيل

1- شهادة جامعية (ماجستير في هندسة الحاسوب أو تكنولوجيا المعلومات من جامعة معترف بها من وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطيني لتخصص البرمجيات وقواعد البيانات)

2- شهادة جامعية (بكالوريس أو ماجستير في التصميم والمونتاج من جامعة معترف بها من وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطيني لتخصص التصميم والمونتاج)

3- شهادة جامعية (بكالوريس أو ماجستير في الهندسة الميكانيكية اوالهيدروليك أو الهندسة الصناعية من جامعة معترف بها من وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطيني لتخصص الهيدروليك والنيوماتيك)

4 - ألا يقل المعدل التراكمي عن 80 %

5 - خبرة في مجال التدريس الجامعي لا تقل عن عامين.

6 - امتلاك مهارات التواصل والعمل صمن فريق العمل.

7 - أن يجيد المتقدم اللغة الإنجليزية (كتابة.قراءة. محادثة)

8 - الاستعداد للعمل في المواعيد التي تحددها الكلية.

طريقة التسجيل

- يتم تقديم الطلب من خلال الرابط التالي  : -

https://gate.cis.edu.ps/jobs/ToLogin.aspx

- نتمنى التوفيق للجميع

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