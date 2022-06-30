وظائف شاغرة في كلية الدراسات المتوسطة في جامعة الأزهر

إعلان توظيف صادر عن كلية الدراسات المتوسطة في جامعة الأزهر بمدينة غزة تعلن فيه عن حاجة قسم الهندسة وتكنولوجيا المعلومات لمدرسين غير متفرغين في التخصصات التالية:-
- البرمجيات وقواعد البيانات - ماجستير
- الهيدروليك والنيوماتيك - ماجستير , بكالوريوس
- التصميم والمونتاج - ماجستير , بكالوريوس
شروط التسجيل
1- شهادة جامعية (ماجستير في هندسة الحاسوب أو تكنولوجيا المعلومات من جامعة معترف بها من وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطيني لتخصص البرمجيات وقواعد البيانات)
2- شهادة جامعية (بكالوريس أو ماجستير في التصميم والمونتاج من جامعة معترف بها من وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطيني لتخصص التصميم والمونتاج)
3- شهادة جامعية (بكالوريس أو ماجستير في الهندسة الميكانيكية اوالهيدروليك أو الهندسة الصناعية من جامعة معترف بها من وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطيني لتخصص الهيدروليك والنيوماتيك)
4 - ألا يقل المعدل التراكمي عن 80 %
5 - خبرة في مجال التدريس الجامعي لا تقل عن عامين.
6 - امتلاك مهارات التواصل والعمل صمن فريق العمل.
7 - أن يجيد المتقدم اللغة الإنجليزية (كتابة.قراءة. محادثة)
8 - الاستعداد للعمل في المواعيد التي تحددها الكلية.
طريقة التسجيل
- يتم تقديم الطلب من خلال الرابط التالي : -
https://gate.cis.edu.ps/jobs/ToLogin.aspx
- نتمنى التوفيق للجميع