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"حماس": اعتراف الاحتلال بإصابة قائد لواء يؤكد قدرة المقاومة على إيقاع خسائر في صفوفه

30 يونيو 2022 . الساعة 09:39 بتوقيت القدس
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فوزي برهوم الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" (أرشيف)

أكد الناطق باسم حركة "حماس" فوزي برهوم، صباح يوم الخميس، أنّ  اعتراف الاحتلال الإسرائيلي بإصابة قائد لواء وعدد من المستوطنين بجروح مختلفة برصاص المقاومين الفلسطينيين أثناء الاقتحام، يؤكد على "قدرة المقاومة في الضفة على إيقاع خسائر في صفوف العدو، وفرض قواعد اشتباك جديدة عليه، ورفع تكلفة أيّ اقتحامات أو اعتدءات على أهلنا هناك".

جاء ذلك في بيان صحفي تعقيبًا على الأحداث التي شهدتها مدينة نابلس الليلة الماضية، والتي أسفرت عن إصابة قائد منطقة نابلس لدى جيش الاحتلال خلال تصدي المقاومين الفلسطينيين لاقتحام "قبر يوسف" شرق المدينة.  

ووجّه برهوم "التحية إلى نابلس وأهلها ومقاتليها البواسل الذين تصدّوا لقوات الاحتلال الإسرائيلي وقطعان المستوطنين أثناء اقتحامهم  لمحيط قبر يوسف شرق مدينة  نابلس". 

وأضاف: "أنّ مسار المقاومة المسلحة الممتد من جنين إلى نابلس يؤكد على أنّ المواجهة الدائمة والشاملة والمفتوحة مع الاحتلال يجب أن تستمرّ وتتصاعد في كلّ مدن و قرى الضفة المحتلة، لإفشال مخططات الاحتلال واستنزافه ومنعه من تحقيق أيٍّ من أهدافه، وصولًا  إلى تحرير كامل التراب".

المصدر / فلسطين أون لاين
#مقاومة الضفة #المقاومة في نابلس #إعتراف الاحتلال

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