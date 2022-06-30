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وظيفة شاغرة في الجمعية الإسلامية

30 يونيو 2022 . الساعة 09:42 بتوقيت القدس
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وظيفة مدير تنفيذي - الجمعية الإسلامية - محافظات غزة

 الشروط الوظيفية:

 درجة البكالوريوس في مجال الهندسة أو الإدارة أو ما يعادلها، ويفضل أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة ماجستير.

 خبرة 8 سنوات على الأقل منها سنتان في موقع إداري إشرافي.

 اتقان اللغتين العربية والإنجليزية قراءة وكتابة ومحادثة.

 خبرة ومعرفة عالية في إعداد خطط العمل والموازنات ومقترحات المشاريع والتقارير باللغتين العربية والإنجليزية.

 معرفة جيدة بمهارات استخدام الحاسوب.

 القدرة على تحمل ضغط العمل بما في ذلك العمل خارج أوقات الدوام.

 مهام ومسؤوليات الوظيفة:

 متابعة وتنفيذ الأعمال والقرارات التي تصدر عن مجلس الإدارة، وإعداد التقارير الدورية لمجلس الإدارة.

 إدارة وتنظيم كافة اللوائح والمهام وخطط المؤسسة.

 الإشراف الإداري الشامل وإصدار النشرات اللازمة لتنظيم العمل.

 مراجعة ملفات وعقود الموظفين ومهام وصلاحيات كل فرد، وإجراء التعديلات اللازمة.

 الإشراف على وضع الموازنة التقديرية للمؤسسة.

 إعداد مقترحات المشاريع اللازمة والتواصل مع الممولين لتوفير الدعم المطلوب.

 تمثيل المؤسسة فيما يتعلق بإبرام الإتفاقيات الخاصة بالمشاريع بالتنسيق والإعتماد من مجلس الإدارة.

 تأدية ما يسند له من مهام إضافية من مجلس الإدارة.

 الأوراق المطلوبة:

صورة عن المؤهل العلمي ، صورة عن شهادة الثانوية العامة ، صورة عن إثبات الشخصية (هوية/جواز سفر)،  صور عن الخبرات و الدورات المهنية المذكورة في السيرة الذاتية إضافة إلى صورة شخصية.

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على الراغبين في التقدم للوظيفة إرسال السيرة الذاتية ورسالة التغطية إلى البريد الإلكتروني للجمعية [email protected]

 

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