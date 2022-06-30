إصابة قائد بجيش الاحتلال ومستوطنَيْن برصاص مقاومين بنابلس

أُصيب قائد بجيش الاحتلال الإسرائيلي واثنين من المستوطنين، فجر اليوم الخميس، برصاص مقاومين فلسطينيين في محيط قبر يوسف بمدينة نابلس بالضفة الغربية.

وهرعت سيارات إسعاف تابعة لسلطات الاحتلال إلى المكان، وقامت بنقل المصابين إلى حاجز بيت فرويك شرق نابلس.

وفتح مقاومون النار تجاه المستوطنين المتواجدين في منطقة قبر يوسف، ما تسبب بإصابة قائد بجيش الاحتلال (قائد لواء منطقة نابلس) ومستوطنين بجراح وصفها الاحتلال بـ"الطفيفة".

وأخلى جيش الاحتلال كافة المستوطنين في منطقة قبر يوسف خشية تطور الأوضاع الأمنية، فيما عمّت حالة من الرعب الشديد بين أوساط المستوطنين، بسبب إطلاق الرصاص من المقاومين.

وفي وقت سابق، اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الشرقية بمدينة نابلس بأكثر من 30 آلية، بينها جرافة عسكرية، لتأمين اقتحام المستوطنين لقبر يوسف بحجة أداء طقوسهم التلمودية.

بدورها، أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأنّ 64 فلسطينيًّا أُصيبوا خلال مواجهات مع الاحتلال في منطقة قبر يوسف بنابلس.

وذكر الهلال الأحمر أنّ شابًّا أُصيب بالرصاص الحي في منطقة الفخذ ونُقل إلى المستشفى، فيما أُصيب 16 مواطنًا بالرصاص المطاطي بينهم 4 نقلوا إلى المستشفى، وذلك خلال المواجهات التي اندلعت في نابلس.

وأوضح أنّ 40 فلسطينيًّا أُصيبوا بحالات اختناق جراء الغاز المسيل للدموع، نُقل منهم 4 أطفال ورضيع إلى مستشفى رفيديا لتلقّي العلاج، فيما جرى إخلاء عائلتين من منزليهما بسبب الغاز الكثيف.

المصدر / فلسطين أون لاين