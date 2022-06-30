فندق طائر يمكنه البقاء في الجو لعدة سنوات

تم الكشف عن “فندق طائر” عملاق يعمل بالطاقة النووية وقادر على حمل 5000 راكب والبقاء في الجو لأشهر متتالية بحسب وسائل إعلام غربية.

ومن المقرر أن يمنحك فندق السماء المستقبلي هذا تجربة السفر المثالية.

وسيتم تعليق Sky Cruise، وهو فندق يعمل بالطاقة النووية، فوق السحاب وسيكون كبيرًا بما يكفي لاستيعاب 5000 ضيف.

لا يقتصر تصميم الفندق الأنيق على ميزات الطائرة التجارية فحسب، بل تتميز أيضًا بجميع أنواع الكماليات. وتسبب مقطع فيديو لهذا الفندق الطائر في حيرة مستخدمي الإنترنت.

ويحتوي Sky Cruise على قاعة فاخرة تتمتع بإطلالة رائعة بزاوية 360 درجة على المناطق المحيطة ، بما في ذلك المناظر الخلابة التي تقدمها الطبيعة.

كما يربط المصعد القاعة البانورامية بسطح الترفيه الرئيسي الذي سيضم مركزًا للتسوق ومركزًا رياضيًا ومسبحًا ومطعمًا وبارًا وملعبًا للأطفال ومسارح سينما. هناك أيضًا منطقة منفصلة لتنظيم الأحداث مثل حفلات الزفاف واحتفالات أعياد الميلاد بصرف النظر عن اجتماعات العمل

يقول مطورو Sky Cruise إنه لا داعي للقلق بشأن آثار الكربون، لأن محركاتها الكهربائية العشرين تعمل بالطاقة النووية النظيفة فقط. بفضل هذه الطاقة، يمكن أن تظل Sky Cruise في الهواء إلى الأبد دون لمس الأرض.

يحتوي فندق السماء أيضًا على تقنية مضادة للاضطرابات بدعم من الذكاء الاصطناعي. كما أن لديها تقنيات طبية لعلاج أي حالات طارئة.

كان مستخدمو الإنترنت يطلقون على Sky Cruise سفينة Titanic الجديدة، وكتب أحد المستخدمين ، “إنها مجرد قنبلة نووية تدور في السماء وعليها مئات الركاب وتهدد الناس الذين يعيشون في الأسفل. سيعتبر أي هبوط تحطم الطائرة حربًا نووية “.

المصدر / وكالات