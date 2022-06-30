"السلطة الروسية" تثير حالة من الارتباك في اجتماع الناتو

صُدم المسؤولون والصحفيون الغربيون بظهور أطعمة روسية في قائمة الطعام أثناء حضورهم قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" في مدريد.

وذكرت وكالة رويترز للأنباء أن الطعام الروسي كان عبارة عن طبق يُسمى سلطة البطاطس الروسية.

وقال المشاركون في الفعالية إن الوجبة الروسية كانت في السطر العلوي من القائمة وتم تقديمه بسعر 8 يورو لكل وجبة.

ويشمل الطبق الروسي الشهير البازلاء والبطاطا والجزر والمايونيز.

وأشارت وكالة رويترز للأنباء أن "السلطة الروسية" أثارت الحيرة بسبب خطط المشاركين في القمة وصف روسيا رسميًا بأنها "تهديد" لحلف شمال الأطلسي.

ويوم الثلاثاء، انطلقت قمة الناتو في مدريد، حيث تخطط الدول لتبني استراتيجية جديدة لتصنيف روسيا على أنها “تهديد مباشر للأمن الجماعي”.

وتترقب الدوائر السياسية والعسكرية في الغرب، تطورات جديدة قد تغير من مشاهد الحرب في أوكرانيا، وبصورة تكشف عن تصعيد غربي "غير مسبوق" ضد روسيا، عقب عقد قمة «زعماء حلف شمال الأطلسي» في العاصمة الإسبانية مدريد، يومي الأربعاء الخميس.. وهي القمة التي وصفها الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرج، بأنها "ستكون تاريخية".

المصدر / وكالات