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إصابة 3 مستوطنين برصاص مقاومين في نابلس

30 يونيو 2022 . الساعة 02:49 بتوقيت القدس
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أصيب 3 مستوطنين، فجر الخميس، برصاص مقاومين فلسطينيين خلال اشتباك مسلح في مدينة نابلس.

واستهدف مقاومون فلسطينيون بوابل من الرصاص والعبوات المحلية، قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين أثناء اقتحامهم للمنطقة الشرقية لمدينة نابلس وأداء طقوس تلمودية عند قبر يوسف.

وأفادت مصادر عبرية نقلًا عن نجمة داوود الحمراء: "الجيش يخلي جميع المستوطنين من قبر يوسف إلى الحافلات ويخرج من نابلس، كما ذكر سابقاً، وهناك 3 جرحى من إطلاق النار باتجاه المستوطنين، يتم الآن علاجهم وإخلاؤهم باتجاه بيت فوريك حيث سيتم توصيلهم بسيارات الإسعاف".

وسادت حالة من الهلع والخوف في صفوف المستوطنين، أثناء الاشتباكات المندلعة بين مقاومين وقوات الاحتلال.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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