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الاحتلال يُسلم جثمان الشهيد محمد حامد

30 يونيو 2022 . الساعة 02:41 بتوقيت القدس
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سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الخميس، جثمان الفتى محمد عبد الله حامد من بلدة سلواد برام الله.

وانطلقت عقب تسلم جثمان الشهيد، مسيرة عفوية جابت شوارع مدينة رام الله، كما هتف المشاركون لقائد أركان المقاومة الفلسطينية "محمد الضيف".

واستشهد حامد ليلة السبت الماضي إثر مواجهات مع الاحتلال غربي البلدة، حيث أصيب بجروح خطيرة في الوجه، وجرى احتجازه إلى أن فارق الحياة.

وسيشيع جثمان الفتى صباح اليوم انطلاقًا من مستشفى رام الله باتجاه بلدة سلواد، حيث ستقام مراسم الجنازة عقب صلاة الظهر. يذكر أن الشهيد هو شقيق الأسير أحمد حامد.

 

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#الاحتلال #رام الله #بلدة سلواد #محمد حامد

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