مارسيل خليفة يتعرض لأزمة صحية في المغرب

يرقد الفنان اللبناني مارسيل خليفة على سرير في مستشفى بمدينة الرباط بعد تعرضه لوعكة صحية.

وعلى حسابه في "تويتر"، قال مارسيل خليفة: "لقد أجبرتني وعكة صحية طارئة على الاستشفاء في مستشفى بمدينة الرباط، فكنت أحسب أنني سألج إليه، مثل سائر الناس، شخصا مريضا يطلب العلاج للوعكة التي ألمت به على حين غرة، لكني، وقد أخذت بالأطباء والممرضات من كل الجهات، وجدت اسمي يسبق بدني إلى نفوسهم وأيديهم، حتى خشيت من أن يجردوا اسمي من بشريته، فلا يروا إليه إلا من خلال ما تبعثه رمزيته فيهم من معاني الموسيقى والأغنية".

وأضاف خليفة: "علي أن أستدرك وأقول إنهم/ إنهن قاموا بأكثر من واجبهم/واجبهن في تطبيبي وتمريضي، وأحاطوني بكل الحب وبأرفع مستويات الرعاية، لكني أشعر أن ما تعرضت له من "تحرش" عاطفي بفيض الحب الممنوح لي والمسكوب على صدري، بقدر ما أراحني وطمأنني إلى أني أدّيت رسالتي بنبل، أشعرني - في ذات الوقت - بالثمن الباهظ الذي يرتبه على المرء رأسمال الرمزية الذي يحمله".

وأردف: "أطباء المستشفى وممرضاته..يا من سهروا/سهرن على راحتي، أصدقائي الذين تحملوا عبء هذه الوعكة .. لكم مني كل الحب وكل العرفان على الصنيع الجميل"

المصدر / وكالات