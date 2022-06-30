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أوكرانيا: تقطع جميع العلاقات مع سوريا بعد اعترافها باستقلال لوغانسك ودونيتسك

30 يونيو 2022 . الساعة 00:24 بتوقيت القدس
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أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قطع كييف جميع العلاقات مع سوريا بعد اعترافها باستقلال وسيادة جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.

وقال زيلينسكي: "حصلت روسيا في النهاية على بيان من سوريا بشأن الاعتراف المزعوم بهياكل الاحتلال في دونباس على أنها دولة مزعومة".

وأضاف: "في هذه الحالة لن يكون هناك مزيد من العلاقات مع سوريا وضغط العقوبات على سوريا على العكس سيكون أكبر".

وأعلنت وزارة الخارجية السورية في وقت سابق قرار الحكومة بالاعتراف باستقلال وسيادة كل من جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.

المصدر / وكالات
#روسيا #سوريا #أوكرانيا #زيلينسكي

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