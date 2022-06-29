دعوات للمشاركة والحشد بالأقصى في جمعة "سيجناك قلوبنا"

انطلقت دعوات شبابية ومقدسية إلى الحشد والرباط، الجمعة القادمة في المسجد الأقصى المبارك تحت عنوان "سيجناك قلوبنا".

وأكدت الدعوات على ضرورة المشاركة الواسعة في أداء صلاة الفجر والجمعة في المسجد الأقصى، وحثّت أهالي القدس والضفة الغربية والداخل المحتل على شد الرحال إلى الأقصى وتكثيف التواجد فيه.



وستحمل الجمعة عنوان "سيجناك قلوبنا"، دفاعًا عن المسجد الأقصى ونصرة له، بالتزامن مع مخططات التهويد التي يتعرض لها.

كما تتواصل الدعوات المقدسية والفلسطينية، للاعتكاف في المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة، غدا الخميس مع بدء العشر الأوائل من ذي الحجة، تصديا لمخططات التهويد الاستيطانية، التي يحاول الاحتلال فرضها على المقدسات الإسلامية.

وأكدت الدعوات على أهمية تلبية نداء القدس والأقصى، والبدء في الاعتكاف بالمسجد بداية من يوم غدٍ الخميس، وحتى عيد الأضحى المبارك.

ووفق الدعوات، فإن الاعتكاف لم يعد يرتبط بشهر رمضان، في ظل ما يتعرض له المسجد الأقصى من انتهاكات وتدنيس من جنود الاحتلال والمستوطنين.

وتواصل قوات الاحتلال مخططات تهويدها للمسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس المحتلة، بالحفريات وسياسة الإبعاد، والتمدد الاستيطاني، وسرقة الأراضي.

المصدر / فلسطين أون لاين