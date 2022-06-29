إصابة عائلة بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال نابلس

أصيبت عائلة بينهم أربعة أطفال بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، مساء اليوم الأربعاء، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، المنطقة الشرقية لمدينة نابلس، تهميدا لاقتحام المستوطنين لمقام يوسف.

وأفادت مصادر محلية بأن عددا من دوريات الاحتلال ترافقها جرافة، اقتحمت المنطقة الشرقية من نابلس، لتأمين الحماية لعشرات المستوطنين الذين يؤدون طقوسا تلمودية في مقام يوسف.

وقال مدير مركز الاسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل، إن عائلة أصيبت بالاختناق، بينهم أربعة أطفال، نقلوا إلى مستشفى رفيديا.

المصدر / فلسطين أون لاين