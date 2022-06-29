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حمزة نمرة يحيي حفله الغنائي في الضفة الغربية المحتلة

29 يونيو 2022 . الساعة 22:59 بتوقيت القدس
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الفنان العربي المصري حمزة نمرة يحيي حفلا في رام الله ضمن فعاليات مهرجان فلسطين الدولي

أعرب الفنان العربي المصري حمزة نمرة عن سعادته بنجاح حفله الغنائي الأول في الضفة الغربية المحتلة، ضمن فعاليات مهرجان فلسطين الدولي.

وقدم نمرة خلال حفله الذي احتضنه مسرح قصر رام الله الثقافي مجموعة من الأغاني منها: "مولود سنة 80"، "إنسان" و"هنسى" و"فاضي شوية" و"الوقعة الأخيرة" و"داري يا قلبي".

وتفاعل الجمهور الحاضر من مختلف المحافظات، مع أغاني وأداء الفنان نمرة.

وتنظم فعاليات مهرجان فلسطين الدولي بنسخته الحادية والعشرين للعام 2022، تحت شعار "صرارة بتسند حجر"، ويشكّل وسيلة ثقافية فنية إبداعية للتواصل مع العالم.

ومنذ العام 1993، بادر مركز الفن الشعبي إلى تنظيم المهرجان ليكون الأول من نوعه في فلسطين، ليساهم على مر السنين في تشجيع وإلهام الإنتاج الإبداعي للفنانين الفلسطينيين لا سيما الشباب، كما عمل المهرجان على كسر الحصار الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني منذ عقود.

المصدر / فلسطين أون لاين
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