هنية: المقاومة الشاملة الخيار الإستراتيجي للتعامل مع غطرسة الاحتلال

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، أن المقاومة الشاملة هي الخيار الإستراتيجي للتعامل مع غطرسة الاحتلال الإسرائيلي، مشدداً على رفض التوطين والوطن البديل.

جاء ذلك خلال لقاء هنية ووفد قيادة الحركة مفكرين وشخصيات قيادية عربية من أقطار عربية عدة شاركت في المؤتمر القومي الإسلامي الذي عقد في لبنان.

ووضع هنية الشخصيات في صورة التطورات السياسية والميدانية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والمخاطر المحدقة بالقدس والأقصى، ومحاولات الاحتلال السيطرة على المسجد دينيًّا وتقسيمه زمانًا ومكانًا.

واستعرض هنية خلال اللقاء المتغيرات الإقليمية والمخاطر المحدقة بالقضية الناجمة عن التطبيع وتأثيراتها السياسية عليها، إلى جانب محاولات الاحتلال نهب وسرقة ثروات الأمة، مشددًا على ضرورة تكاتف الجهود على المستوى العربي والإسلامي للوقوف سدًا منيعًا أمام هذه المخاطر.

وأشار إلى المخاطر التي تواجه أهالي قطاع غزة والضفة المحتلة والقدس والـ 48 والشتات الناجمة عن الحصار الظالم وسياسة الاستيطان، وتأثيرها على الفلسطينيين، مطالبًا بإنهاء كل الاعتداءات الإسرائيلية بحق أبناء شعبنا في مختلف أماكن وجوده.

المصدر / فلسطين أون لاين