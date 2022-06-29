العواودة: حشود الفلسطينيين في الأقصى ستبطل مخططات الاحتلال فيه

قالت الناشطة الدكتورة انتصار العواودة، إن شعبنا الفلسطيني يثبت كما عهدناه دومًا أنه يلبي نداء الأقصى بلا تردد أو وجل، بالاعتكاف والرباط فيه في هذه الأيام الفضيلة من ذي الحجة.

وأكدت العواودة، في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، أن شعبنا يدافع عن المسجد الأقصى، ويفضح مخططات هدمه وتهويده، ويبطل مساعي الاحتلال ومستوطنيه لإقامة هيكلهم المزعوم.

وأضافت أن شعبنا في الداخل المحتل وكل من يستطيع دخول القدس والوصول للأقصى، يصنعون من قلوبهم سياجا حقيقيا لحماية الأقصى، ويروون بدمائهم أشجار الزيتون في باحاته.

وأردفت: "عائلات فلسطين بشيبها وشبابها ورجالها ونسائها يشدون الرحال إلى الأقصى، ويجتمعون بقلب عاشق متيًم بحب الله يصلّون يبتهلون خُشَّعا، وبعزيمة فولاذية وقّادة ملتهبة ترمي بشواظ من لهب على عدو غاشم ظنّ أن عنجهيته تمحو ذاكرة الفلسطيني وتنتزعه من أقصاه وأرضه".

وتابعت: "حين تجتمع الهبات الربانية، يكون الاجتهاد بالطاعات في القمة، ويحظى الشعب الفلسطيني بأبواب أجور وهبات ربانية تغبطه الشعوب الإسلامية والعربية عليها، حين يخرج مخاطرا بماله ونفسه للاعتكاف رباطا في المسجد الأقصى، قد يعود منه شهيدا محمولا على الأكتاف مسرعا للقاء الله، في وقت تتضاعف فيه أجور الطاعات وأجر الرباط والجهاد".

ولفتت إلى أن الفلسطيني العابد الثائر سيبقى بمثابة القلب النابض في شرايين الأمتين العربية والإسلامية، يوقظهم ويوحدهم ويحركهم جحافل تدافع عن الأقصى، وتنال شرف المشاركة في التحرير.

وحثت من لم يستطع الوصول إلى الأقصى أن يرسل زيتا ليوقد في قناديله، ويدعم المرابطين وصمود المقدسيين، ويعينهم ويحمي ظهورهم من خلال المال والتأييد في العالم عبر المؤسسات والمحافل.

وأكملت: "ليرى العالم أن أولى القبلتين في خطر وأن في القدس وفلسطين شعب مضطهد، فكل مسلم موحد باستطاعته المشاركة في الدفاع عن الأقصى، فليجتهد وليغتنم الفرصة".

وتستعد الجماهير الفلسطينية للزحف نحو المسجد الأقصى المبارك بدءاً من يوم غد الخميس للاعتكاف فيه، وإحياء الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة بالصلاة والرباط في الأقصى حتى أول أيام عيد الأضحى.

بالتزامن مع ذلك دعا نشطاء للحشد في صلاتي الفجر والجمعة القادمة بالمسجد الأقصى بعنوان "سيجناك قلوبنا"، رفضًا لمخططات الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين