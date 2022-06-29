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يعتزل الحياة السياسية

بينيت: لن أترشح في الانتخابات المقبلة

29 يونيو 2022 . الساعة 20:17 بتوقيت القدس
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أعلن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية، نفتالي بينيت، اليوم الأربعاء، أنه لن يترشح للمنافسة في الانتخابات العامة المقبلة للكنيست والتي من المتوقع أن تُجرى في 25 تشرين الأول/ أكتوبر أو الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر.

جاءت تصريحات بينيت خلال اجتماع لكتلة حزبه "يمينا" البرلمانية؛ وذلك قبل جلسة التصويت على مشروع قانون حل الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة، وإقرار موعد انتخابات هي الخامسة في أقل من أربع سنوات بعد أن قوضت الخلافات الداخلية حكومة بينيت - لبيد.

وأفاد بيان صدر عن مكتب بينيت بأن الأخير "أبلغ أعضاء حزبه بأنه لن يترشح في الانتخابات المقبلة". وأضاف أن بينيت سيحتفظ بمنصبه كرئيس حكومة بديل بعد أن يتولى شريكه في الائتلاف الحاكم، يائير لبيد، رئاسة الحكومة.

ولفتت التقارير إلى أن بينيت اتخذ قرارا نهائيا باعتزال الحياة السياسية، وأنه سيعلن التنازل عن قيادة حزبه "يمينا" لصالح وزيرة الداخلية، أييليت شاكيد.

المصدر / وكالات
#حكومة الاحتلال #بينيت #لابيد

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