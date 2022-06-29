المفتي: السبت بعد المقبل أول أيام عيد الأضحى المبارك

أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، الشيخ محمد حسين، مساء اليوم الأربعاء، أنه ثبت بالوجه الشرعي أن يوم غد الخميس، هو غرة شهر ذي الحجة لعام 1443هـ، وعليه يكون يوم الجمعة التاسع من ذي الحجة 1443 هـ الموافق 8/7/2022م هو يوم وقفة عرفة، ويوم السبت العاشر من ذي الحجة الموافق 9 تموز 2022م، هو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

ودعا الله سبحانه وتعالى أن يجعله عيدا مباركا وخيرا ويمنا وبركة على المسلمين، وأن يعيده علينا وقد تحررت أرض الإسراء والمعراج من ظلم الاحتلال.

وكانت المملكة العربية السعودية، أعلنت مساء اليوم، ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة في مرصد تمير بالسعودية.

وبدأت بعض الدول بالإعلان تباعا عن نتيجة تحري هلال شهر ذي الحجة وموعد عيد الأضحى المبارك.

المصدر / فلسطين أون لاين