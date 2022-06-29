الناتو: روسيا باتت أخطر تهديد مباشر للأمن والاستقرار

أعلن حلف شمال الأطلسي (الناتو) أن روسيا الاتحادية باتت أخطر تهديد مباشر لأمن الحلفاء والاستقرار والسلام في المنطقة الأوروبية الأطلسية.

جاء ذلك في بيان صدر الأربعاء عن قمة زعماء الدول الأعضاء المنعقدة في العاصمة الإسبانية مدريد منذ أمس الثلاثاء.

وأشار البيان إلى أن "الإرهاب بجميع أنواعه وأشكاله لا يزال يشكل خطرًا مباشرا على أمن شعوبنا والاستقرار والازدهار الدوليين".

وندد الزعماء المشاركون في القمة بشدة، بالعملية العسكرية التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا، وأعربوا عن تضامنهم الكامل مع كييف.

وذكر البيان أن روسيا مسؤولة عن الوضع الإنساني المتدهور في أوكرانيا، وأن "مرتكبي جرائم الحرب سيحاسبون".

ولفت إلى أن موسكو تعمدت مفاقمة أزمة الغذاء والطاقة، وأن الناتو دعم الجهود الدولية الرامية لإيصال الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية.

وشدد البيان على التضامن مع أوكرانيا ودعم سلامة أراضيها واستقلالها، مبينا أن الناتو توصل إلى اتفاق بشأن حزمة دعم معززة لهذا البلد.

وأشار إلى أن الحزمة المتفق عليها من شأنها تسريع تسليم المعدات غير الفتاكة إلى كييف، وتحسين الدفاع السيبراني في أوكرانيا.

المصدر / الأناضول