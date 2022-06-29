العثور على 20 جثة في الصحراء الليبية

أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ في ليبيا، اليوم الأربعاء، العثور على 20 جثة في الصحراء باتجاه دولة تشاد.

وقال الجهاز، في بيان عبر صفحته بـ"فيسبوك"، إن فريق الإسعاف والطوارئ فرع الكفرة انتشل صباح اليوم 20 جثة من سيارة على بعد 310 كيلومترات جنوب مدينة الكفرة اتجاه دولة تشاد.

وأضاف أنه من المرجح أن "السيارة تعطلت لعطل فني وسط الصحراء حيث وجدت السيارة دون حادث يذكر".

ويُرجح أن الجثث تعود إلى مهاجرين غير نظاميين، حيث أصبحت ليبيا نقطة انطلاق رئيسية لمهاجرين يسعون للوصول إلى أوروبا عبر الصحراء والبحر المتوسط، على أمل العثور على فرص عمل وحياة أفضل.

ويغادر هؤلاء دولهم، لا سيما في إفريقيا جنوب الصحراء، هربا من حروب واضطرابات أمنية ومشاكل اقتصادية حادة.

المصدر / الأناضول