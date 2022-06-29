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الإعلام العبري: قراصنة ينشرون بيانات 120 ألف إسرائيلي

29 يونيو 2022 . الساعة 17:54 بتوقيت القدس
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قالت قناة عبرية، إن مجموعة من القراصنة التي يعتقد أنها إيرانية، قامت بتسريب ملف يشمل عشرات آلاف الأسماء والتفاصيل لمتعاملين مع موقع سياحي إسرائيلي.

وذكرت قناة "N12"، أن القراصنة تركزت هجماتهم خلال الفترة الماضية، على المواقع السياسية، ومن بين ما حصلوا عليه ملف ضخم يشمل 120 ألف سجل، لطلبات العملاء، اشتملت على اسم العميل، وتفاصيل تعريفه، وموعد الرحلة، وتكلفة الطلب ومعلومات حساسة أخرى"، في حين تم "تسريب تفاصيل البطاقات الائتمانية لكن كان ذلك على نطاق أصغر".

ونقل موقع "i24" العبري، عن موشيه ليفي المسؤول في موقع "هوتيل دوت إسرائيل" السياحي، قوله إن الملفات شملت أرقام بطاقات ائتمانية وأرقام هواتف أصحابها والهويات وعناوين السكن، وهناك مخزن كبير من البيانات الشخصية تم جمعها من عدة مواقع من بينها موقعنا السياحي.

وكشف أن من بين المعلومات التي نشرت أمورًا حساسة، يمكن أن تقود لابتزاز أصحابها، مثل الطلبات الشخصية لإلغاء الحجوزات بسبب وقوع الأشخاص بأزمات مالية.

كما تمت الإشارة إلى أن "الهجوم لم ينته هنا، وأن عددا من الأشخاص قاموا بالتبليغ بأنهم تلقوا من القراصنة رسائل تهديد عبر الهاتف موقعة منهم قالوا فيها" :"إلى حيث أنتم تذهبون.. حتى في رحلتكم أنتم تحت سيطرتنا".

المصدر / وكالات
#الاحتلال #إيران

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