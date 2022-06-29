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الجنيه المصري يتراجع أمام الدولار لأدنى مستوى منذ 5 سنوات

29 يونيو 2022 . الساعة 17:50 بتوقيت القدس
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تراجع سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي في منتصف جلسة الأربعاء، لأدنى مستوى منذ 5 سنوات، مع استمرار قوة الدولار، وتحديات تواجهها مصر بفعل تبعات الحرب الروسية الأوكرانية.

وبلغ متوسط سعر الدولار في الأسواق المحلية اليوم 18.82 جنيها، وهو أدنى مستوى للعملة المصرية منذ قرابة 5 سنوات.

ومنذ مطلع 2022، تراجع الجنيه المصري أمام الدولار بنسبة 16 بالمئة نزولا من 15.7 أمام الدولار، وسط تخارج استثمارات أجنبية بأدوات الدين المصرية، وارتفاع كلفة الواردات نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.

ودخلت مصر منذ مارس/آذار الماضي مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض مالي، تكون قادرة من خلاله، على الإيفاء بالتزاماتها المالية بالعملة الأجنبية.

المصدر / الأناضول
#الدولار #مصر #الجنيه

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