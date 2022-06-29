طهران تنفي انتهاء مباحثات الدوحة مع واشنطن

نفت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، أنباء انتهاء مباحثاتها الجارية في العاصمة القطرية الدوحة مع الولايات المتحدة، مؤكدة استمرار المباحثات في جلسة أخرى مساء اليوم.

وفي وقت سابق اليوم، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم" (شبه حكومية)، أن المحادثات الإيرانية الأمريكية التي أقيمت في الدوحة خلال يومي 28-29 يونيو/ حزيران الجاري، انتهت "دون إحراز نتائج".

وقال متحدث الوزارة ناصر كنعاني إن المباحثات "لم تنته بعد" وإن اجتماعا مساء اليوم سيعقد بين كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري، ومبعوث الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا.

وتشمل الخلافات الرئيسية بين إيران والولايات المتحدة شطب المنظمات المرتبطة بالحرس الثوري الإسلامي (IRGC) وتقديم ضمانات بأن الإدارات الأمريكية المستقبلية لن تنسحب من الصفقة مرة أخرى.

ويتفاوض دبلوماسيون من إيران والولايات المتحدة و5 دول أخرى منذ شهور، في العاصمة النمساوية فيينا حول صفقة إعادة القيود على برامج طهران النووي مقابل رفع العقوبات الاقتصادية التي أعاد فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق في مايو/ أيار 2018.

المصدر / الأناضول