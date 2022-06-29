الأول بالثانوية العامة في الكويت.. طالب فلسطيني يهدي نجاحه لـ"الأقصى"

أهدى الطالب الفلسطيني محمود عبد الباقي، الحاصل على معدل (مئة بالمئة) في شهادة الثانوية العامة بالكويت، اليوم الأربعاء، نجاحه للمسجد الأقصى المبارك.

ونال "عبد الباقي"، من بلدة بلعا، قضاء طولكرم، شمال الضفة الغربية، المركز الأول (مكرر) في القسم العلمي من مدرسة النجاة الأهلية الثانوية على مستوى دولة الكويت.

وقال لـ"قدس برس": "أهدي تفوقي إلى فلسطين والمسجد الأقصى المبارك، مسرى نبينا صلى الله عليه وسلم، الذي أدعو الله أن يحرره، ويكتب لنا صلاة فيه قبل الممات، كما أهديه لدولة الكويت التي نشأت فيها وترعرعت.. وللأردن أيضا".

وأضاف أنه "كان يتوقع الحصول على هذا المعدل"، لافتاً إلى أن "من أهم الأسباب التي أوصلتني لهذا التفوق التوكل على الله، والدعاء والمثابرة وعدم اليأس، مهما كانت الظروف، وقد ساعدني والداي، ووقفا بجانبي منذ بداية التحاقي بالمدرسة".

وذكر عبد الباقي أنه "سيكمل دراسته في تخصص هندسة الحاسوب"، راجيا أن "يكون قدوة صالحة للأجيال القادمة".

ومن جهته، قال إبراهيم عبد الباقي، والد محمود، إنه "فخور بابنه، والحمد لله أنه أنجز ما كنا نطمح له".

وأضاف لـ"قدس برس"، أن "هذا التفوق جاء نتيجة جهد ومثابرة وبذل ما استطاعه ابني من المذاكرة وقضاء الأوقات في البحث والدراسة"، موجها رسالة للآباء أن "يهتموا بأبنائهم ويوفروا لهم الجو المناسب للتحصيل العلمي".

وكانت وزارة التربية الكويتية، أعلنت مساء الأحد الماضي، نتائج اختبارات نهاية العام الدراسي للمرحلة الثانوية، بنسبة نجاح عامة بلغت 84.04 بالمئة.

المصدر / وكالات