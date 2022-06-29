مطالبة المجتمع الدولي بمنع الاحتلال من تهجير سكان "مسافر يطّا"

طالب مركز العودة الفلسطيني، المجتمع الدولي، بالضغط على سلطات الاحتلال لمنعها من تنفيذ مخطط تهجير مئات الفلسطينيين في منطقة "مسافر يطّا" جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

جاء ذلك خلال مشاركة المركز في أعمال الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان المنعقد في جنيف، ممثلاً بالدكتور أحمد سكينة.

وحذّر مركز العودة من أن قرابة 1000 فلسطيني في مسافر يطّا، معرضون لخطر الترحيل عن منازلهم، بعد أن أفسحت أعلى سلطة قضائية في (إسرائيل) المجال لجيش الاحتلال لإخلاء المنطقة لصالح إجراء تدريبات عسكرية.

وأوضح سكينة أنه بعد أكثر من 20 عامًا من الإجراءات القضائية، قضت محكمة الاحتلال العليا في 4 مايو/ أيار الماضي بالترحيل القسري لهؤلاء الفلسطينيين من منازلهم لغرض واضح وهو الاستيلاء على أراضيهم لأغراض التوسع الاستيطاني وخدمة المستوطنين غير الشرعيين في الأراضي الفلسطينية.

وأضاف أن المحكمة قضت بأنه يمكن طرد الفلسطينيين من 30 ألف دونم من مسافر يطّا حيث تم تصنيف أراضيها كـ"منطقة إطلاق نار"، في أحد أكبر قرارات التهجير الفردية منذ عام 1967.

وشدد المركز على ضرورة قيام الدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان بمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن جريمة ترحيل الفلسطينيين عن أراضيهم في حال تنفيذ هذا المخطط.

المصدر / فلسطين أون لاين