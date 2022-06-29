النيابة العامة: نُتابع شكاوى تكدير صفو لجان الثانوية العامة

أكدت النيابة العامة بغزة، متابعتها شكاوى متعلقة بتكدير صفو وطمأنينة طلاب الثانوية العامة واللجان المراقبة خلال فترة انعقاد امتحانات الثانوية العامة.

وذكرت في بيان لها، اليوم الأربعاء، أنها أصدرت تعليماتها المشددة لوكلاء النيابة العامة بالتنسيق والمتابعة المستمرة مع الأجهزة الشرطية لملاحقة وضبط المتسببين بتلك الوقائع، وتوقيف من يثبت عليه الجرم.

وشددت النيابة على أنها تُتابع مع وزارة التربية والتعليم بعض هذه الشكاوى؛ لاتخاذ المقتضى القانوني بحق كل من يتسبب بالتشويش على الطلاب الممتحنين أو تكدير صفو الطمأنينة العامة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، عن اتخاذ المؤسسات الحكومية عددا من الإجراءات من أجل توفير الظروف المناسبة لطلبة الثانوية العامة ومنع التشويش والمظاهر السلبية بمحيط لجان الامتحانات.

وقال معروف في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، إن الشرطة عززت انتشارها منذ ساعات الصباح في الشوارع المحيطة بلجان الامتحانات لتوفير الهدوء.

وذكر أن النيابة العامة أوقفت عدداً من الأشخاص الذين قاموا بالتشويش على سير الامتحانات ونشر ذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ المقتضى القانوني معهم وفق الأصول.

وأشار إلى وزارة التربية والتعليم اتخذت قراراً بتعديل طبيعة الأسئلة في المواد المتبقية لتعزيز سير الامتحانات وإنهاء بعض الحالات السلبية الشاذة عن مجتمعنا، وتحقيق الهدف المعياري من الاختبارات

المصدر / فلسطين أون لاين