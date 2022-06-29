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موسكو تحذر دول العالم من التصرف بالأصول الروسية

29 يونيو 2022 . الساعة 15:46 بتوقيت القدس
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حذّرت وزارة الخارجية الروسية أي دولة من استخدام أصولها، معتبرةً ذلك خطوة غير ودية تستدعي الرد.

جاء ذلك في بيانٍ للمتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، قالت فيه إن روسيا تنظر في قضايا الممتلكات الدبلوماسية الروسية استنادا إلى حرمة اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

وتأتي تصريحات زاخاروفا عقب اقتراحات أوروبية بوضع آليات عالمية فعالة لمصادرة الأصول الروسية المجمدة أو المصادرة.

وبتلك الاقتراحات، تدعي الدول الغربية أن روسيا "تتخلف عن سداد ديونها الخارجية" وهو ما اعتبره المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، "سرقة" بصريح العبارة.

المصدر / وكالات
#روسيا #أوروبا

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