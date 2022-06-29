الاحتلال يصدر أمر هدم منزل فلسطيني بمدينة "شفاعمرو"

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أمر هدم لمنزل الفلسطيني وسام عثمان في حي عثمان "الخروبية" بمدينة شفاعمرو في الداخل المحتل.

وأوضحت مصادر محلية، أن حالة من القلق تسود وسط عائلة عثمان، في إثر صدور أمر هدم جديد للمنزل في المنطقة الشمالية الغربية من المدينة.

وأكدت العائلة أنها بنت المنزل على أرض ورثتها عن الأجداد والآباء الذين حافظوا عليها منذ أكثر من 170 عاما.

وقالت: "إن أضرحة الأجداد شاهدة على تاريخ هذه الأرض التي تبلغ مساحتها 45 دونما، وتعود ملكيتها للعائلة في المنطقة التي تضم عددا من البيوت الخاصة بنا".

يشار إلى أن هاني عثمان، وهو والد وسام صاحب المنزل المهدد بالهدم، أصيب بوعكة صحية تم نقله إلى المستشفى على إثرها من جراء تلقيه خبر أمر الهدم لبيت ابنه.

المصدر / فلسطين أون لاين