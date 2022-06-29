فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

صورة تخطف قلوب الجزائريين.. خلع قميصه ليحمي شقيقه من الشمس

غوغل: اتهامات أوروبية لموقع البحث الشهير بإتاحة الفرصة لمراقبة المستخدمين

حيلة بسيطة تمكنك من رؤية الرسائل المحذوفة على واتساب

الناتو: تحذير تركي بشأن انضمام السويد وفنلندا للحلف

فيروس زيكا وحمى الضنك: هل نصبح أكثر جاذبية للبعوض بعد الإصابة؟

"سناب شات" تطلق نسخة مدفوعة من تطبيقها

صلاح يستعرض عضلاته مجدداً بصورة.. مستلقيا على السرير

ناسا ستكشف عن "أبعد صورة" التقطها تلسكوب "جيمس ويب"

اعرف شخصيتك من شكل أصابع يديك!

النوم على ضوء التلفزيون يهدد حياتك.. دراسة تحذر

فرص إعلان داخلي فرص إعلان داخلي

الاحتلال يصدر أمر هدم منزل فلسطيني بمدينة "شفاعمرو"

29 يونيو 2022 . الساعة 15:34 بتوقيت القدس
...

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أمر هدم لمنزل الفلسطيني وسام عثمان في حي عثمان "الخروبية" بمدينة شفاعمرو في الداخل المحتل.

وأوضحت مصادر محلية، أن حالة من القلق تسود وسط عائلة عثمان، في إثر صدور أمر هدم جديد للمنزل في المنطقة الشمالية الغربية من المدينة.

وأكدت العائلة أنها بنت المنزل على أرض ورثتها عن الأجداد والآباء الذين حافظوا عليها منذ أكثر من 170 عاما.

وقالت: "إن أضرحة الأجداد شاهدة على تاريخ هذه الأرض التي تبلغ مساحتها 45 دونما، وتعود ملكيتها للعائلة في المنطقة التي تضم عددا من البيوت الخاصة بنا".

يشار إلى أن هاني عثمان، وهو والد وسام صاحب المنزل المهدد بالهدم، أصيب بوعكة صحية تم نقله إلى المستشفى على إثرها من جراء تلقيه خبر أمر الهدم لبيت ابنه.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الاحتلال #شفاعمرو

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة