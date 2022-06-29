نعيم: منتدى النقب يضر بالحقوق والثوابت الفلسطينية

أكد عضو قيادة إقليم قطاع غزة في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" د.باسم نعيم، أن اجتماع "منتدى النقب" لن يجلب الأمن والاستقرار للمنطقة، محذرا من أن ما يجري الترتيب له، لن يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة، ولن يجلب سوى الضرر للقضية الفلسطينية وحقوق شعبنا الأصيلة.

وقال نعيم، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، إن الأخبار الواردة من العاصمة البحرينية "المنامة" حول اجتماع ما يسمى بـ "اللجنة التوجيهية لمنتدى النقب" كانت صادمة لكل عربي عمومًا، وفلسطيني على وجه الخصوص.

وأضاف أنه في الوقت الذي يستمر فيه الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائمه بحق شعبنا قتلًا وتشريدًا وهدمًا للبيوت وانتهاكاً للمقدسات، تصر بعض الدول العربية على منح هذا الكيان الفاشي مزيدًا من الشرعية لاغتصاب الحقوق الفلسطينية، وتهديد الأمن القومي العربي.

ولفت إلى أن تكليف الاحتلال برئاسة "اللجنة التوجيهية لمنتدى النقب" للعام القادم، يؤشر بشكل واضح إلى توجهات هذه الحراكات الإقليمية برعاية أمريكية لتعزيز هيمنة الاحتلال على الإقليم ومقدراته على حساب شعوبنا ومستقبلها.

ودعا نعيم الدول العربية المشاركة في المنتدى إلى مراجعة مواقفها، والتراجع فورًا عن هذه الخطيئة التي تضر بأمن واستقرار المنطقة، وتعزز حالة الفرقة والفوضى والاحتراب فيها لصالح الكيان الصهيونى.

المصدر / فلسطين أون لاين