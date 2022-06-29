بكيرات يدعو إلى شد الرحال للأقصى والمشاركة الواسعة في الاعتكاف

دعا نائب مدير عام الأوقاف الإسلامية في القدس الشيخ ناجح بكيرات، إلى شد الرحال للمسجد الأقصى وتلبية دعوات الاعتكاف بالمسجد خلال العشر الأوائل من ذي الحجة، وذلك ضمن جهود التصدي لمخططات واعتداءات الاحتلال ومستوطنيه.

وقال بكيرات إنّ "شد الرحال إلى المسجد الأقصى مهم في كل وقتٍ وحين (..)، في رمضان وغيره من الشهور"، مشددًا على أهمية إدراك أنّ الرباط في الأقصى، يجب أن يكون من أولويات الإنسان المقدسي والفلسطيني.

وأرجع أهمية الاعتكاف والرباط في الأقصى، إلى التحديات الكبيرة والمخاطر العظيمة، التي تهدده من قِبل سلطات الاحتلال، إلى جانب محاولات التهويد والتدنيس التي يُنفّذها المستوطنون.

وتابع بكيرات قائلًا: "رسالتنا لكل أحباب الأقصى في كل مكان سواء في القدس أو الضفة الغربية أو الداخل المحتل، أنتم أهل المسجد وعليكم الرباط في باحاته والمشاركة في الاعتكاف بدءًا من يوم الغد وحتى عيد الأضحى".

وشدّد على أنّ شد الرحال ضرورة مقدسية وفلسطينية، لإثبات أحقيّتنا بالمسجد الأقصى، لافتًا إلى أنّ دعوات الرباط بالأقصى متواصلة منذ عشر سنوات، وتؤكد أنه يجب أن تكون في رمضان وغيره من الشهور.

وأوضح بكيرات أنّ استثمار الأيام المباركة مثل العشر الأوائل من ذي الحجة، يُضاعف أجر الرباط في المسجد الأقصى.

وتتواصل الدعوات المقدسية والفلسطينية، للاعتكاف في المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة، وذلك مع اقتراب العشر الأوائل من ذي الحجة، تصدّيًا لمخططات التهويد الاستيطانية، التي يحاول الاحتلال فرضها على المقدسات الإسلامية.

وأكدت الدعوات على أهمية تلبية نداء القدس والأقصى، والبدء في الاعتكاف بالمسجد بداية من يوم غدٍ الخميس الموافق 30 حزيران/ يونيو الجاري، وحتى عيد الأضحى المبارك.

ووِفق الدعوات، فإنّ الاعتكاف لم يعد يرتبط بشهر رمضان، في ظل ما يتعرض له المسجد الأقصى من انتهاكات وتدنيس من جنود الاحتلال والمستوطنين.

وشدّدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، على أهمية الرباط والحشد في المسجد الأقصى لحمايته وإفشال مخططات الاحتلال.

ودعت حماس الشعب الفلسطيني في كلّ أنحاء الأرض المحتلة للمُضيّ في مسيرة الدفاع عن القدس والأقصى، ودعم المرابطين فيه وإسناد المبعدين عنه.

وأشادت حركة حماس بجماهير شعبنا الفلسطيني التي ضحّت ورابطت، ولا تزال تُشكّل درعًا حاميًا للمسجد الأقصى من الاقتحامات الاستفزازية، وإفشالًا لمخططات الاحتلال في تدنيسه وتقسيمه.

المصدر / فلسطين أون لاين