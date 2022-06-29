شيّع مئات المواطنين، الأربعاء، جثمان الشاب، محمد مرعي (25 عامًا) الذي استُشهد برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية.

وانطلق موكب تشييع جثمان الشاب مرعي من مستشفى "خليل سليمان" الحكومي في جنين، إلى مسقط رأسه في مخيم جنين، حيث وُوري جثمانه الثرى بمقبرة المخيم.

ورفع المُشيّعون الأعلام الفلسطينية، وهتفوا مُندّدين بالانتهاكات الإسرائيلية، فيما أطلق مقاومون النار في الهواء.

وصباح الأربعاء، قال وسام بكر، مدير مستشفى "خليل سليمان" إنّ شابًّا استُشهد متأثرًا بإصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات اندلعت في المدينة.

ووفق مصادر محلية اقتحمت قوة إسرائيلية مدينة جنين، ونفّذت عملية مداهمة لعدد من المنازل الفلسطينية، مما أدى إلى اندلاع مواجهات مع عشرات الشبان.

وأوضحت المصادر أنّ جيش الاحتلال استخدم الرصاص الحي، وقنابل الغاز المسيل للدموع، في مواجهة الشبان.













المصدر / فلسطين أون لاين