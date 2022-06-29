فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

صورة تخطف قلوب الجزائريين.. خلع قميصه ليحمي شقيقه من الشمس

غوغل: اتهامات أوروبية لموقع البحث الشهير بإتاحة الفرصة لمراقبة المستخدمين

حيلة بسيطة تمكنك من رؤية الرسائل المحذوفة على واتساب

الناتو: تحذير تركي بشأن انضمام السويد وفنلندا للحلف

فيروس زيكا وحمى الضنك: هل نصبح أكثر جاذبية للبعوض بعد الإصابة؟

"سناب شات" تطلق نسخة مدفوعة من تطبيقها

صلاح يستعرض عضلاته مجدداً بصورة.. مستلقيا على السرير

ناسا ستكشف عن "أبعد صورة" التقطها تلسكوب "جيمس ويب"

اعرف شخصيتك من شكل أصابع يديك!

النوم على ضوء التلفزيون يهدد حياتك.. دراسة تحذر

فرص إعلان داخلي فرص إعلان داخلي

بالصور الجماهير تُشيّع جثمان الشهيد "مرعي" في جنين

29 يونيو 2022 . الساعة 12:49 بتوقيت القدس
...
جانب من تشييع الشهيد محمد مرعي في جنين

شيّع مئات المواطنين، الأربعاء، جثمان الشاب، محمد مرعي (25 عامًا) الذي استُشهد برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية.

وانطلق موكب تشييع جثمان الشاب مرعي من مستشفى "خليل سليمان" الحكومي في جنين، إلى مسقط رأسه في مخيم جنين، حيث وُوري جثمانه الثرى بمقبرة المخيم.

ورفع المُشيّعون الأعلام الفلسطينية، وهتفوا مُندّدين بالانتهاكات الإسرائيلية، فيما أطلق مقاومون النار في الهواء.

وصباح الأربعاء، قال وسام بكر، مدير مستشفى "خليل سليمان" إنّ شابًّا استُشهد متأثرًا بإصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات اندلعت في المدينة.

ووفق مصادر محلية اقتحمت قوة إسرائيلية مدينة جنين، ونفّذت عملية مداهمة لعدد من المنازل الفلسطينية، مما أدى إلى اندلاع مواجهات مع عشرات الشبان.

وأوضحت المصادر أنّ جيش الاحتلال استخدم الرصاص الحي، وقنابل الغاز المسيل للدموع، في مواجهة الشبان.

photo_2022-06-29_12-50-59.jpg


photo_2022-06-29_12-50-59 (2).jpg


photo_2022-06-29_12-50-58 (2).jpg


photo_2022-06-29_12-50-58.jpg

المصدر / فلسطين أون لاين
#شهيد #تشييع شهيد #اقتحام جنين #محمد مرعي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة