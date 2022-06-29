ارتفاع جديد على أسعار البنزين في (إسرائيل)

أعلنت وزارة الطاقة في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن رفع أسعار البنزين منتصف ليلة غد (الخميس - الجمعة) بـ (36) أغورة للتر الواحد.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية، فإنّ سعر لتر واحد من البنزين سيبلغ ثمانية شواقل وثماني أغورات (8.08)، وفي التعبئة الكاملة تضاف 21 أغورة مقابل كل لتر، ليبقى سعرها كما في الشهر السابق.

وقد أعلنت الوزارة قبل نحو شهر عن ارتفاع أسعار الوقود بقيمة 66 أغورة، حيث بلغ سعر لتر البنزين الواحد 7.72 شيقلًا.

ويأتي غلاء أسعار المحروقات بعد اعلان وزارة المالية في حكومة الاحتلال عن خفض الضرائب المفروضة عليها بقيمة نصف شيقل لكل لتر بنزين 95.

وقد تتأثّر الأسواق الفلسطينية بهذه الأسعار.

المصدر / فلسطين أون لاين