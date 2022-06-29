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الاحتلال ومستوطنوه يقتحمون خربة في الأغوار ويصوّرون منشآت سكنية

29 يونيو 2022 . الساعة 11:47 بتوقيت القدس
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مستوطنون يقتحمون الأغوار

اقتحمت قوات الاحتلال ومستوطنون، اليوم الأربعاء، خربة سمرة بالأغوار الشمالية، وصوّروا منشآت سكنية.

وقال الناشط الحقوقي، عارف دراغمة: إنّ "قوات الاحتلال وعددًا من "مجلس المستوطنات" اقتحموا الخربة، وشرعوا بتصوير عدد من المنشآت".

وكانت مجموعة من المستوطنين قد اقتحمت الليلة الماضية الخربة المذكورة، وتجوّلت بين الخيام أثناء عدم تواجد المواطنين، وحاولوا كسر أقفال بعض المنشآت التي يستخدمها السكان.

ويقطن في منطقة الأغوار نحو 10 آلاف فلسطيني، يعتمدون في حياتهم على تربية المواشي والزراعة.

وتسيطر سلطات الاحتلال على أكثر من 80 % من منطقة الأغوار وتقيم فيها 21 مستوطنة، وتعتبرها محمية أمنية واقتصادية، وتسعى إلى الاحتفاظ بالوجود الأمني فيها ضمن أيّ "حل نهائي" مع السلطة الفلسطينية.

لكنّ الفلسطينيين يشددون على أنهم "لن يبنوا دولتهم المستقلة دون الأغوار التي تُشكّل نحو 30 % من مساحة الضفة وأغناها بالموارد الطبيعية".

المصدر / فلسطين أون لاين
#مستوطنون #منشآت سكنية #الأغوار

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