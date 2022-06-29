أجهزة أمن السلطة تواصل حملة الاعتقال السياسي والاستدعاء

تواصل أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية، حملة الاعتقالات والاستدعاءات بحق المواطنين، على خلفية توجهاتهم السياسية، طالت طلبة الجامعات، والأسرى المحررين إلى جانب استدعاء النساء العاملات في دور تحفيظ القرآن الكريم.

واستدعت مخابرات السلطة، صباح الأربعاء، الأستاذ أحمد عبيد (59 عامًا)، للمقابلة، المختطف نجله معين في سجون السلطة منذ 4 أيام.

واختطفت أجهزة السلطة الأسير المحرر أدهم شواهنة، بعد اقتحام بيته وتفتيشه فجر اليوم، والأسير المحرر علاء صادق عمر، من قلقيلية.

واعتقلت أجهزة السلطة في الخليل الفتى جمال عادي بعد استدعائه للمقابلة صباح أمس الثلاثاء، فيما استدعت الأسير المحرر نور الدين داوود للمقابلة.

واستدعت مخابرات السلطة والدة الاستشـهادي رامز أبو سليم من قرية رنتيس شمال غرب رام الله للمقابلة.

كما استدعت في أريحا الأسير المحرر والمختطف السابق المرشح عن كتلة القدس موعدنا خالد براهمة للمقابلة، والشاب رامي غنيمات للمقابلة في الخليل، بينما أفرجت الأجهزة الأمنية عن الأسير المحرر أحمد حمادنة من نابلس، بعد اختطاف دام 13 يومًا.

واختطفت عضو مؤتمر مجلس الطلبة بجامعة بيرزيت “قسام حمايل”، بعد اعتراض مركبته في أثناء خروجه من الجامعة.

واقتحمت أجهزة السلطة منزل الأسير المحرر والمعتقل السياسي السابق حذيفة خولي، واختطفت شقيقه مثنى كرهينة حتى يقوم حذيفة بتسليم نفسه.

واعتقلت المخابرات همام سمرين في أثناء خروجه من جلسة محاكمة شقيقه محمد سمرين المعتقل منذ عدة أيام في سجون السلطة.

وواصلت الأجهزة الأمنية في الخليل اعتقال الأسير المحرر حسام عامر حدوش، والأسير المحرر عبد الرحمن حدوش لليوم الـ5 على التوالي، والأسير المحرر رفيق مفارجة من بلدة بيت لقيا لليوم الـ5 على التوالي، الأسير المحرر ثائر عوض لليوم الـ5 على التوالي.

كما واصلت اعتقال الأسير المحرر خالد نوابيت لليوم الـ6 على التوالي، في رام الله، والشاب مالك واصف عصايرة لليوم الـ5 على التوالي، والمهندس محمد إقبال سمرين لليوم الـ7 على التوالي.

وفي الخليل، تواصل أجهزة السلطة اعتقال الطالب في جامعة بوليتكنك فلسطين عبد الله حلايقة لليوم الـ7على التوالي، والأسير المحرر عمار ياسر حماد لليوم الـ8 على التوالي، بالإضافة إلى براء عصافرة لليوم الـ8 على التوالي، بينما أفرجت عن الطالب في جامعة بوليتكنك فلسطين ثائر عويضات بعد خمسة أيام من الاعتقال.

وتستمر أجهزة السلطة في اعتقال الطالب في جامعة بوليتكنك فلسطين بهاء محاريق لليوم الـ8 على التوالي، والأسير المحرر والمختطف السابق الطالب في جامعة بوليتكنك فلسطين إبراهيم نواجعة لليوم الـ8 على التوالي.

ومددت محكمة السلطة في رام الله اعتقال الطالب في كلية الدراسات العليا بجامعة النجاح علي تركمان لمدة 15 يوماً، علماً أنه مختطف لليوم الـ8 على التوالي.

أما في قلقيلية فتواصل أجهزة السلطة اعتقال الأسير المحرر خالد نوفل أبو الليث لليوم الـ8 على التوالي، الشاب إياد صالح نوفل لليوم الـ8 على التوالي، الأسير المحرر مجدي أبو فارة لليوم الـ9 على التوالي.

كما مددت محكمة السلطة في قلقيلية اعتقال الأسير المحرر موسى صوي لمدة 15 يوماً بتهمة “الذم الواقع على السلطة”، علماً أنه معتقل لليوم الـ8 على التوالي.

بينما في الخليل، يواصل وقائي السلطة، اعتقال الأسير المحرر مهند عطا لليوم الـ11 على التوالي.

وطالت الاعتقالات مدينة نابلس، حيث تواصل أجهزة السلطة اعتقال الأسير المحرر حمزة عبد الله ياسين لليوم الـ15 على التوالي، والأسير المحرر سعد ساري وهدان في سجن أريحا المركزي، لليوم الـ19 على التوالي.

ولم يختلف الحال في رام الله حيث اختطفت مخابرات السلطة الأسير المحرر جهاد ساري وهدان لليوم الـ21 على التوالي، والمحامي أحمد خصيب لليوم الـ21 على التوالي، إلى جانب أيمن عبد المجيد عمارنة، لليوم الـ22 على التوالي.

وتعتقل أجهزة السلطة الأسير المحرر أحمد نوح هريش، لليوم الـ23 على التوالي، وعلاء غانم لليوم الـ23 على التوالي في سجن أريحا المركزي، بالإضافة إلى الأسـير المحرر محمد نور عزام من سلفيت لليوم الـ 150 على التوالي.

من جانب آخر، أطلق نشطاء فلسطينيون، حملة “مش رايح” على مواقع التواصل الاجتماعي، ردا على ما تقوم به الأجهزة الأمنية الفلسطينية بحق الأسرى المحررين والنشطاء.

بدورها قالت حركة “حماس” في تصريح لها الأحد، إنَّ التصاعد الملحوظ للاعتقالات السياسية وما يرافقها من مداهمات للبيوت الآمنة وممارسات التعذيب، سلوك عدواني يفتقد لقيم المجتمع الفلسطيني الحر.

وطالبت السلطة للتوقّف الفوري عن هذا العبث بأمن المواطنين الفلسطينيين، وبالإفراج عن المعتقلين السياسيين في جميع سجون السلطة.

المصدر / فلسطين أون لاين