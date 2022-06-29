هل سينتقل نيمار إلى تشيلسي.. صحيفة إسبانية تُجيب

لا يزال مستقبل بقاء النجم البرازيلي، نيمار، في باريس سان جيرمان، يتصدر عناوين الصحف، إذ يبدو أنّ الفريق الفرنسي مستعد للشروع في اتجاه جديد يُركّز أكثر على كيليان مبابي وليونيل ميسي، وفقًا لما ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت في وقت سابق عن وجود خلافات كبيرة بين نيمار ورئيس باريس سان جيرمان، القطري ناصر الخليفي، وأنّ الأخير بات متقبّلًا بشكل كبير رحيل نجم المنتخب البرازيلي الذي دفع فيه أموالًا باهظة.

وفي هذا الصدد طالب مدافع نادي تشيلسي الإنكليزي، الدولي البرازيلي تياغو سيلفا، مواطنه نيمار، بالانضمام إلى صفوف "فخر لندن".

وقال تياغو سيلفا في تصريحات إعلامية: "ينبغي أن يذهب نيمار إلى تشيلسي، إذا حدث ذلك، فسيكون أفضل له".

وأردف: "“لا يحتاج نيمار إلى تعليقات على مستواه، حتى الآن، لا أعرف أي شيء".

وعبّر تياغو عن غضبه من تعامل باريس سان جيرمان مع نجومه الذين قدّموا الكثير للنادي دون أن يحظوا بالتقدير المناسب، على حد تعبيره.

وأوضح: "لعبت مع باريس سان جيرمان لمدة 8 أعوام وحقّقت معه الكثير من الألقاب ومع ذلك لم يودّعوني بالطريقة اللائقة، وحدث نفس الشيء مع (النجم الأوروغواياني) أديسون كافاني".

تجدر الإشارة إلى أنّ نيمار كان قد انتقل إلى صفوف باريس سان جيرمان في صيف عام 2017، قادمًا من نادي برشلونة الإسباني، مقابل 222 مليون يورو.

وكان النجم البرازيلي قد تُوّج مع العملاق الباريسي ببطولة الدوري الفرنسي 4 مرات، خلال 5 سنوات.

المصدر / فلسطين أون لاين