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برلمان الاحتلال يصوت اليوم على حل نفسه بالقراءتين الثانية والثالثة

29 يونيو 2022 . الساعة 11:14 بتوقيت القدس
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برلمان الاحتلال الإسرائيلي (الكنيست) - أرشيف

ذكرت قناة "كان" العبرية الرسمية، أن أعضاء برلمان الاحتلال الإسرائيلي "الكنيست" سيصوتون، اليوم الأربعاء، على قانون حل "الكنيست" بالقراءتين الثانية والثالثة.

وأوضحت أنه في حال لم تحدث مفاجأة في اللحظة الأخيرة قبل التصويت، فإن رئيس حزب "يش عتيد" يائير لبيد سيصبح رئيسًا لـ(ألحكومة) الانتقالية حتى موعد الانتخابات العامة، الذي لم يتم التوافق عليه بعد.

وأشارت إلى أن المعارضة لدى الاحتلال الإسرائيلي تطالب بإجراء الانتخابات في 25 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، أملا في الحصول على أصوات طلاب المعاهد الدينية اليهودية، الذين سيكونون في عطلتهم الصيفية.

في حين أن الائتلاف الحكومي يُفضل إجراء الانتخابات في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر، وفق القناة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الانتخابات الإسرائيلية #برلمان الاحتلال #حل الكنيست #الكنيست

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