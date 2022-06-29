لليوم الـ81.. الأسير ريان يواصل إضرابه عن الطعام

يواصل الأسير رائد ريان (27 عاما)، من بلدة بيت دقو شمال غرب القدس المحتلة، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الــ84 على التوالي، احتجاجا على اعتقاله الإداري.

وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في وقت سابق، أن المعتقل ريان يقبع في "عيادة سجن الرملة"، حيث يعاني من نقص حاد في الوزن، ونقص في السوائل، والفيتامينات والبروتينات، وحالات من الدوخان، والتقيؤ، وأوجاع في كل أنحاء جسده، ووضعه الصحي يزداد خطورة مع مرور الوقت.

ونبهت إلى أن المعتقل ريان مكث حوالي شهرين في العزل الانفرادي بمعتقل "عوفر"، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية.

يُشار إلى أن الاحتلال يعتقل نحو 682 أسيراً بموجب قرارات اعتقال إدارية من بين حوالي 4600 أسير وأسيرة، ويقدر عدد قرارات الاعتقال الإداري منذ عام 1967 بأكثر من 54 ألف قرار.

المصدر / فلسطين أون لاين